STORY: Es sind Bilder der Verwüstung, die die kubanische Regierung am Mittwoch veröffentlicht hat. Nach dem Großbrand in einem Treibstofflager in Matanzas rund 100 Kilometer östlich von der Hauptstadt Havanna entfernt, wird jetzt das Ausmaß der Katastrophe deutlich. Die Feuerwehr teilte mit, dass das Feuer noch nicht völlig gelöscht sei, aber unter Kontrolle. Der Brand war offiziellen Angaben zufolge etwa eine Woche zuvor durch einen Blitzschlag ausgelöst worden. Mindestens ein Mensch kam ums Leben, rund 120 wurden verletzt. 14 Feuerwehrleute werden noch immer vermisst. Bis die Flammen endgültig gelöscht sind, werden den Angaben der Feuerwehr zufolge noch einige Tage vergehen. Die Tanks enthielten kubanisches Rohöl und importiertes Schweröl, das vor allem zur Stromerzeugung verwendet wurde. Der Brand hat damit wichtige Energiereserven des sozialistischen Staats verschlungen. Da Kuba ohnehin unter einer schweren Wirtschaftskrise und großen Problemen bei der Energieversorgung leidet, wird nun befürchtet, dass sich die Krise weiter verschärfen könnte.

