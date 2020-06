Willkommen in der Heimat! Kubas Regierung und viele Kubaner feiern ihre Ärzte und Pfleger, die nach ihrem Anti-Corona-Einsatz aus Italien zurückkehren. Sie waren dort im Krisengebiet Lombardei im Einsatz, während der zwei Monate haben die Kubaner in Italien mehr als 500 Covid-19-Patienten behandelt. Der Präsident Kubas, Miguel Díaz-Canel, hieß die Rückkehrer per Video willkommen. Die Mediziner verfolgten die Ansprache auf einer Leinwand in einer Halle des Flughafens der Hauptstadt Havanna. O-Ton: "Ihr repräsentiert den Sieg des Lebens über den Tod. Der Solidarität über den Egoismus. Des sozialistischen Ideals über den Mythos des Marktes. Mit Eurer noblen Geste und Eurer tapferen Haltung habt Ihr der Welt eine Wahrheit gezeigt, welche die Feinde Kubas versucht haben zu verschweigen oder zu verdrehen - die Stärke der kubanischen Medizin." Schon vor der Krise war die Entsendung von Ärzten und Pflegern ins Ausland auch eine wichtige Einnahmequelle Kubas. US-Präsident Donald Trump sagte in diesem Zusammenhang, die Mediziner würden vom kubanischen Staat wie "Sklaven" behandelt. Ärztin Ana Maria Gonzalez weist das entschieden zurück: O-Ton: "Wir sind niemandes Sklaven. Wir sind frei, wir tun, was wir wollen. Wir zeigen Solidarität, die unser Land hat, ohne besonderes Eigeninteresse. Wir gehen in andere Teile der Erde, um auf unsere Weise zu zeigen, dass wir ein starkes Land sind und dass uns nichts zum Umfallen bringen wird." Ein weiteres Team von Medizinern aus Kuba arbeitet noch immer in Turin. Ihre bereits zurückgekehrten Kollegen müssen nun 14 Tage in Quarantäne in einer Klinik verbringen.