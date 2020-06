Die Tourismus-Branche in Kuba kann sich schon bald wieder auf Besucher freuen. Premierminister Marrero Cruz kündigte an, Hotels an Stränden zunächst für Kubaner wieder öffnen zu wollen. Die ebenfalls am Meer gelegene Hauptstadt Havanna bliebe hingegen noch geschlossen. Auch der internationale Tourismus bleibt laut Cruz noch untersagt. Für die auf Tourismus ausgelegte Wirtschaft des Landes hat das große Auswirkungen. Der Old-Timer-Verleih von Julio Acosta hat nach dem Ausbruch der Pandemie-Krise jetzt viel mehr fahrtüchtige Autos. In der freien Zeit blieb dem Unternehmer gar nichts anderes übrig, als seine kaputten Objekte zu reparieren. "Wir konnten alles tun, was wir tun mussten. Diese Oldtimer erfordern viel Arbeit, es gab auch viele Dinge, Details, die wir nicht machen konnten, wir sehen uns heute auch sehr eingeschränkt, weil wir die Teile nicht aus den Vereinigten Staaten importieren können. Wir importieren alles aus den USA." Wann die Grenzen für Waren wieder öffnen wird, ist noch nicht bekannt. Die vielen fahrtüchtigen Autos von Acosta werden auch in naher Zukunft voraussichtlich noch keine Ausleiher haben. Viele andere Staaten in der Karibik haben den Warenverkehr und auch den internationalen Tourismus schon wieder ermöglicht. Kuba geht es langsamer an. Auf der größten Insel der Karibik infizieren sich laut den offiziellen Tests nur noch zehn Menschen pro Tag. Zwei Drittel der Insel sollen nach Angaben der Regierung virusfrei sein.