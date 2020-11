Der deutsche Kühlcontainerspezialist va-Q-tec kann sich freuen. Denn seit bekannt wurde, dass die weltweite Hoffnung auf einen Anti-Covid-19-Impfstoff wächst, steigt auch die Nachfragen nach diesen hoch spezialisierten Transportmöglichkeiten. Wie diese Transporte funktionieren, erklärte der Chef des Unternehmens Joachim Kuhn am Mittwoch in Würzburg: "Also, unser Container arbeiten mit einer Superdämmung, das Prinzip einer Thermoskanne in Plattenform. Und durch diese Funktionsweise dämmen unsere Container erstmal sehr gut. Und wenn man die noch im Inneren mit einem Speichermedium für die Temperatur und für die Wärme und Kälte ausstattet, dann kann man damit sehr lange Transportzeiten, unabhängig von jeder Energieversorgung realisieren. Also, 5-10 Tage bei konstanten minus 20, minus 60 ist damit möglich." Mehrere Impfstoffe sind kurz davor in einem Schnellverfahren von den zuständigen Behörden grünes Licht zu bekommen. Größere Mengen werden bereits produziert. Dann liegt es vor allem an der Logistik, dass der Impfstoff entsprechend verteilt wird und dafür braucht es dann Unternehmen wie va-Q-tec. Denn zum Beispiel der Impfstoff, der von Biontech und Pfizer in Kürze auf dem Markt kommen soll, muss tiefgekühlt transportiert werden.

