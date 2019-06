Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig sind es an diesem Donnerstag nur Plüschküken, die in den Schredder wandern. In der Geflügelindustrie ist das massenhafte Töten männlicher Küken jedoch Realität. Rund 50 Millionen kleine Hähne werden nach Schätzungen der Tierschutzorganisation Peta jedes Jahr nach dem Schlüpfen aussortiert - sie aufzuziehen, obwohl sie keine Eier legen können, betrachten viele Unternehmer als zu teuer. So auch zwei Brutbetriebe aus Nordrhein-Westfalen, die gegen eine Untersagungsverfügung der damals rot-grünen Landesregierung von 2013 klagten. In der Vorinstanz bekamen sie recht. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigte am Donnerstag das Urteil. Das Kükentöten bleibt erlaubt, zumindest vorerst. RICHTERIN: "Die angefochtene Untersagung Verfügung ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten. Die Auffassung des Oberverwaltungsgerichts das Töten der männlichen Küken verstoße nicht gegen Tierschutz rechtliche Vorschriften ist im Ergebnis mit Bundesrecht vereinbar. Das wirtschaftliche Interesse an speziell auf eine hohe Legeleistung gezüchteten Hennen ist zwar für sich genommen kein vernünftiger Grund im Sinne von Paragraf 1 Satz 2 Tierschutzgesetz für das Töten der männlichen Küken aus diesen Zuchtlinien. Da voraussichtlich in Kürze Verfahren zur Geschlechtsbestimmung im Ei zur Verfügung stehen werden, beruht eine Fortsetzung der bisherigen Praxis bis dahin aber noch auf einem vernünftigen Grund." Der Anwalt der klagenden Brutbetriebe, Martin Beckmann, zeigte sich mit dem Urteil zufrieden "Das Urteil folgt ja genau der Linie, die die Kläger auch verfolgt haben, also die Revisionen wurden zurückgewiesen. Aber die Praxis wird sich ändern, sobald ein technisches Verfahren der Früherkennung auf dem Markt ist und von den Klägern in diesem Fall, aber von anderen erworben werden kann." Gemischte Gefühle hingegen bei Mahi Klosterhalfen, Präsident der Albert Schweitzer Stiftung. "Das wichtige Positive, was gesagt wurde ist, dass Küken nicht einfach, weil sie wertlos sind für die Wirtschaft, getötet werden dürfen. Das ist wirklich gut und wichtig. Das Schlechte ist: Es wird jetzt gesagt, na ja, wir warten mal wann die Geschlechtsfrüherkennung im Ei kommt. Wir wissen auch nicht ganz genau, wann die jetzt wirklich serienreif für ganz Deutschland zur Verfügung steht, aber es ist ja irgendwie in Aussicht. Und das erfüllt mich mit Sorge, wie das jetzt auch für andere Tierschutzfälle ausgelegt wird." Eine Alternative könnte auch die sogenannte Bruderhahn-Aufzucht bieten. Laut Klosterhalfen gibt es Schätzungen, dass bei einem Kükentötungsverbot der Preis pro Ei um ein oder zwei Cent steigen würde. Letztlich geht es also auch um die Frage, was ist Verbrauchern der Tierschutz eigentlich wert?