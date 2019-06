Nicht nur wegen ihres 54. Geburtstags dürfte die SPD-Politikerin Christine Lambrecht am Mittwoch gute Laune gehabt haben. Die SPD-Spitze schlug die Juristin und derzeitige Parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium als neue Bundesjustizministerin vor. "Ich habe heute morgen, an meinem Geburtstag, einen Anruf bekommen von Malu Dreyer und bin davon ausgegangen, dass sie mir zum Geburtstag gratuliert. Da habe ich mich schon drüber gefreut. Nachdem sie dann die Geburtstagsgrüße an mich gerichtet hat, hat sie weiter, ist sie weiter fortgefahren in dem Gespräch und hat mir die Entscheidung erläutert, die in der Parteispitze getroffen wurde. Und ich muss sagen: Ich bin jetzt seit 20 Jahren Bundestagsabgeordnete, Herr Schäfer-Gümbel hat berichtet, in wie vielen Positionen ich war. Aber das war heute Morgen dann schon so ein Gänsehautmoment." In ihrem neuen Amt werde es darauf ankommen, "eine Ausgewogenheit zwischen Freiheit und Sicherheit zu gewährleisten", sagte Lambrecht. "Dass der Rechtsstaat funktioniert, das ist das Fundament unserer Demokratie. Und daran müssen wir immer und stetig weiterarbeiten, so sehe ich auch meine Aufgabe. Und das es aktueller ist denn je, diesen Rechtsstaat auch zu verteidigen und zu diesem Rechtsstaat zu sehen, das sehen wir, wenn wir diesen unfassbaren Mord am Politiker Lübcke zur Kenntnis nehmen müssen. Und da kommen so Erinnerungen auch an die Mordserie des NSU wieder hoch. Meine Damen und Herren und deswegen muss man an der Stelle dann auch ganz klar sagen, dass rechter Terror nie wieder zu Angst führen darf und das ist Teil unserer Staatsräson " Lambrecht gehört der hessischen SPD an und - wie die bisherige Amtsinhaberin Katarina Barley - zum linken Flügel der Fraktion. Mit Lambrechts Vereidigung vor dem Bundestag rechnet die SPD in der kommenden Woche, bevor der Bundestag in die Sommerpause geht.