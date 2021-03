In Benin, einem Staat in Westafrika, waren am Strand von Oudiah kürzlich zwei sich haltende Hände zu sehen. Sie sind Teil des Kunstprojekts von Guillaume Legros, ein Künstler, der sich 'Saype' nennt. Legros verwendet für seine Bilder biologisch abbaubare Farbe, die er dann auf Stränden oder Rasenflächen sprüht. Auch dieses Bild, das er in Ganive malte, ist Teil eines weltweiten Projekts, das 2019 an der Champs Elysees in Paris begonnen hatte. Das Ziel ist es, eine Menschenkette aus Händen rund um den Globus zu bilden. Legros möchte damit die Werte der Freundschaft und des Miteinanders hervorheben. Für seine Bilder wählt er bestimmte Orte aus. Die zwei Werke in Benin sollten an die Sklaverei erinnern. Beide Orte waren einst Hauptumschlagplätze für den Handel von Menschen. Nach fast zwei Jahren hat der 32-jährige Franzose bereits drei Kontinente besucht und 37 Handschläge gesprüht.

Mehr