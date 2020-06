Ein brasilianisches Künstlerkollektiv hat am Montag der 30.000 Menschen gedacht, die in den letzten Wochen an den Folgen von Covid-19 verstorben sind. In der Hauptstadt Brasilia ließen sie 30.000 rote Ballons aufsteigen. Nach eigenen Angaben wollen die Künstler zeugen, dass die Opfer mehr sind als eine Zahl in der Statistik. O-TON CLARIZ CARDEL, KÜNSTLERIN: "Ich bin hier auf der Promenade, auf der sich die Ministerien befinden. Gemeinsam mt einer Künstlergruppe begehen wir diese friedliche Aktion, um Schönheit, Liebe und Solidarität für uns zu reklamieren. Diese Dinge braucht dieses Land im Moment am meisten." Brasilien wurde von der Coronavirus-Pandemie besonders heftig getroffen. Vielerorts kommen die Bestattungsunternehmen kaum hinterher. Experten zufolge liegt das auch daran, dass das öffentliche Leben in Brasilien erst sehr spät eingeschränkt wurde, weil Präsident Jair Bolsonaro wirtschaftliche Schäden vermeiden wollte.