Die Türen zum Merseburger Schlossgartensalon öffnen sich dieser Tage nur für die Kamera. Im Inneren arbeitet die Künstlerin Antoinette an einem fünf Meter hohen und 20 Meter breitem Werk mit dem Titel "ALTAR der EUROPA". Die Pandemie macht Besuche Kunstinteressierter oder Führungen derzeit unmöglich. Aus dieser Not haben die Künstlerin und ihr Team versucht eine Tugend zu machen. So hat etwa ein Dronenpilot geholfen, die monumentale Arbeit ins Bild zu setzen. Für Antoinette ein Transformationsprozess. "Also solange wir noch zu haben müssen, kann man nur durch die Fenster hereinschauen. Wir haben ganz umfangreiche Multimedia-Aktionen gemacht, auch unter anderem Interviews, die wir auf YouTube eingestellt haben, die die Arbeit beschreiben. Wir müssen wahrscheinlich alle neue Strategien entwickeln, alle, weil alles wird sich ändern. Für mich ist es so, dass ich in Ruhe arbeiten kann und dass ich mich durch die Fenster mit dem Publikum zuwinke. Und ansonsten hoffe, dass wir alle eben, wie gesagt, einen großen Transformationsprozess zum Positiven wenden. Das wäre ganz großartig." Bis zum Herbst darf Antoinette weiter im Schloss an ihren Projekten arbeiten. Auch für viele Künstler und Galeristen ist die Pandemie eine finanzielle Katastrophe. Die Kunstwelt leidet unter den Auswirkungen von Lockdowns, Reiseverboten und Social Distancing. Oftmals fallen Auftragsarbeiten wie etwa Portraits einfach weg. Generell hat die Konzentration des Kunstmarktes auf etablierte Namen und sehr wohlhabende Käufer zugenommen. Laut einem Bericht der UBS und der Kunstmesse Art Basel gingen die weltweiten Kunstverkäufe im Jahr 2020 um 22 Prozent zurück.

