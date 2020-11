Die italienische Küstenwache hat am Samstag 31 Menschen von einem sinkenden Schiff gerettet. Die Migranten waren am Samstag vor der Küste von Lampedusa in Seenot geraten. Als die Küstenwache eintraf, schwammen bereits mehrere Menschen im Wasser und schrien um Hilfe. Die Seenotrettung setzte einen Helikopter und zwei Patrouillenboote ein. Gemeinsam mit einem Rettungstaucher gelang es, alle Menschen aus dem Wasser zu retten. Immer wieder geraten im Mittelmeer Migranten in Seenot, die nach Europa gelangen wollen. Erst am 11. November retteten Mitglieder einer privaten Organisation und die italienische Küstenwache dutzende Menschen. Für sechs von ihnen, darunter ein kleines Kind, kam die Hilfe jedoch zu spät. Sie konnten nur noch tot geborgen werden.

