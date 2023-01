STORY: Bei einem Angriff auf zwei Kirchen in Südspanien ist am Mittwoch mindestens ein Mensch getötet worden. Mehrere erlitten Verletzungen, als der Angreifer mit einer Machete auf sie losging. Die spanischen Behörden untersuchen die Attacke in der Hafenstadt Algeciras als möglichen "terroristischen Vorfall". Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen, seine Wohnung durchsucht. Zur Identität des Mannes machte die Polizei zunächst keine Angaben. Spanische Medien, darunter auch die Zeitung "El Pais", berichteten, es handele sich um einen 25-jährigen Marokkaner. Der Tote ist laut Angaben der Stadt Algeciras ein Küster, der in der Kirche Nuestra Senora de La Palma tätig war. Zuvor war der mutmaßliche Täter in die Kirche San Isidro eingedrungen. Ein Priester, der dort das Abendmahl feierte, befindet sich unter den Verletzten. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez sprach den Opfern des "schrecklichen Anschlags" per Twitter sein Beileid aus. Der Bürgermeister von Algeciras rief für Donnerstag einen Trauertag in der Stadt aus.

