Wie viele Demonstranten gab es in El Paso?

Nach den Anschlägen von El Paso und Dayton zogen "hunderte Demonstranten" (NZZ) vor das Weisse Haus und das Capitol in Washington (was ich nicht sehr beeindruckend fand). Die Bilder, die ich aus El Paso gesehen habe, zeigten sehr kleine Grüppchen von Demonstranten. Der Trick der Medien ist es ja, sehr eng an die Demonstranten heranzufilmen, wenn die Gruppe grösser wirken soll und sich weiter zu entfernen, wenn man eher eine kleine Gruppe darstellen will (z.B. bei Demos von Rechtsextremisten beobachtet). Gab es irgendwo Hinweise zu den Teilnehmerzahlen in El Paso und Dayton, anhand derer man ablesen kann, wie deutlich der Widerstand gegen den POTUS tatsächlich war?