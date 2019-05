Vier Nerds, ihre verschrobenen Hobbies, ihre nicht weniger eigentümlichen Freundinnen und ihr Alltag in Pasadena - das ist der Stoff mit dem Serie Big Bang Theory in fast 80 Ländern ihre Fans begeistert. "Ich habe schon immer geträumt, dass es in meinem Leben einmal dazu kommen wird, dass ich auf dem Hollywood-Boulevard knie, die Hände in etwas Weichem, Grauen" Witzelte Simon Helberg alias Howard Wolowitz, als die Crew der Serie am Mittwoch zusammen kam, um ihre Handabdrücke in weichen Zement zu drücken. Die Serie um die vier Forscher startete 2007, am 16. Mai wird die letzte Episode auf dem Sender CBS ausgestrahlt. "Es sind zwei unglaublich bewegende letzte Folgen. Das kann man so sagen, etwas ganz Besonderes. Wir waren alle ein bisschen nervös - die Autoren waren es zumindest - darüber wie das Ende sein könnte. Das ist wichtig, man wird sich lange daran erinnern können, wir haben alle die Folgen gelesen und fanden sie perfekt." Sagte Kaley Cuoco alias Penny, die als einzige der weiblichen Seriencharaktere von Anfang an dabei war. Mit der stetig wachsenden Beliebtheit der Show stieg auch die Bezahlung der Schauspieler. Für einige von anfänglich 60.000 bis zu 900.000 Dollar, pro Folge.