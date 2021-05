Musikkonzerte, Theateraufführungen, Kinobesuche - sehnlichst werden in aller Welt Lockerungen der Coronabeschränkungen erwartet. Kulturelle Veranstaltungen haben seit über einem Jahr unter den Maßnahmen zu leiden. In Spanien gehört es zur "Kultur", vor großem Publikum Stiere in einer Arena zu erstechen, dem sogenannten Stierkampf. Fans dieser Tradition durften ihrer Leidenschaft nun zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder fröhnen. In der Hauptstadt Madrid besuchten Tausende Menschen die Arena Las Ventas um den Matadoren zuzujubeln. Es handelte sich um eine Wohltätigkeitsveranstaltung, um Geld für arbeitslose Stierkämpfer und andere Arbeiter in diesem Sektor zu sammeln. O-TON MARICARMEN RODRIGUEZ "Wir sind aufgeregt und sehr glücklich, wir haben uns darauf gefreut, denn es war eine lange Pause. Die Welt des Stierkampfes darf nicht so lange stehen bleiben, es gibt viele Menschen, die davon abhängig sind, Züchter zum Beispiel." O-TON RAUL LARA "Es ist lange her, dass ein Stierkampf in Madrid stattgefunden hat. Wenn wir alle uns an die Vorgaben halten, glaube ich, dass jede Art von Veranstaltung gefeiert werden kann." Die Popularität von Stierkämpfen hat in den letzten Jahren abgenommen. Die Spanier sind geteilter Meinung über das blutige Spektakel. Die einen betrachten es als Kunstform, die anderen halten es für grausam.

