Auch wenn es im Endeffekt jedes Land für sich entscheidet, haben sich die Kultusminister am Mittwoch darauf geeinigt: Präsenzunterricht habe höchste Priorität. Die Pandemie verändere sich zwar durch eine neue Virusvariante, die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen müssen aber noch stärker in den Blick genommen werden, sagte die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Katja Prien: O-TON Prien. Kernstück soll weiterhin das Testen sein, sagte Hessens Kultusminister Ralph Alexander Lorz: O-TON Lorz. Bund und Länder wollen am Freitag in der Gesundheitsministerkonferenz zudem die Quarantäne-Vorschriften lockern. Aber auch einige Corona-Vorschriften verschärfen. Demnach sollen sich infizierte Mitarbeiter in kritischen Bereichen wie Krankenhäusern oder Stromversorgern nach sieben Tagen mit einem negativen PCR-Test freitesten können. Für die allgemeine Bevölkerung gilt dasselbe, aber nur wenn man keine Symptome hat.

