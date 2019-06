Das ist die jüngste Arbeit des französischen Künstlers Saype - sie liegt zu Füßen des Eiffelturms in der französischen Hauptstadt Paris. Mit biologisch abbaubarer Farbe hat er den Rasen der Champs de Mars bemalt - heraus kam die Illusion von Händen, die helfende ineinandergreifen. Mit dem Projekt "Beyond Walls", zu deutsch "Jenseits der Mauern", wollen der Künstler und seine Crew auf das Schicksal von Migranten aufmerksam machen, zugunsten der Hilfsorganisation SOS Mediterranee. "Ich denke meine Kunst ist eher sozial als politisch. Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem sich ein Teil der Erdbevölkerung entschieden hat, sich abzuschotten. Ich denke aber, dass wir Hand in Hand einige der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, überwinden können. " Francis Vallat ist Präsident der Hilfsorganisation SOS Mediterranee und erklärt die Symbolik der Landschaftsmalerei: "Brüderlichkeit ist das höchste Gut im Kampf um Solidarität. Die Hände halten sich gegenseitig fest, und eben das steht für Solidarität. Aber wenn Sie genau hinsehen, bemerken Sie, dass sich die Hände in einer bestimmten Art und Weise berühren. Es ist die Position, mit der Retter diejenigen packen, die zu ertrinken drohen." Über 15.000 Quadratmeter erstreckt sich sein Werk. Innerhalb weniger Tage wird es vergehen, denn das Gras wächst weiter und Besuchern ist es erlaubt, auf der Fläche zu laufen. Auch Genf, Berlin, Belfast, Buenos Aires, Christchurch, London und New York sollen ähnliche Kunstwerke zu sehen bekommen. Der 30-Jährige ist gelernter Krankenpfleger und hat sich erst vor kurzem entschlossen, sein Leben der Kunst zu widmen. Das Forbes Magazin sieht in ihm einen der einflussreichsten jungen Künstler unserer Zeit.