US-Truppen, die aus Syrien abrücken, erreichten am Montag die Provinz Duhak im Irak, wo sie von Einwohnern begrüßt wurden. Dem amerikanischen Verteidigungsminister Mark Esper zufolge, sollen die Truppen im Westen des Irak eingesetzt werden und dort den Feldzug gegen die Extremistenmiliz "IS" fortsetzen. Demnach sei auch im Gespräch, ob ein Teil der Truppe in die Nähe von Ölfeldern im Nordosten Syriens verlegt werden könnte. Zusammen mit der Kurden-Miliz SDF sollten sie dafür sorgen, dass die Ölfelder nicht in die Hände des IS gelangen. Eine abschließende Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen worden. Auf syrischer Seite wurden die abziehenden US-Truppen von Zivilisten mit Steinen beworfen. Der kurdische Sender ANHA zeigte Videos, in denen Bewohner die vorbeifahrenden Truppen als "Lügner" beschimpften. US-Präsident Trump hatte jüngst überraschend entschieden, Soldaten aus Syrien abzuziehen. Er erntete dafür scharfe Kritik, weil er damit den Weg für eine türkische Offensive in der Region freimachte. Diese richtet sich vor allem gegen die Kurden Miliz, die über Jahre hinweg an der Seite der USA gegen den IS gekämpft hatte. Am Donnerstag hatte der türkische Präsident Erdogan einer fünftägigen Feuerpause zugestimmt, um den kurdischen Kämpfern den Abzug aus dem Gebiet zu ermöglichen. Erdogan drohte zugleich, die Offensive fortzusetzen, sollten die Kurden bis Dienstag immer noch in dem Gebiet sein.