STORY: Irgendwie am falschen Ort befand sich in der Nacht zum Dienstag plötzlich dieses Fahrzeug in der spanischen Hauptstadt Madrid. Wie genau das weiße Auto auf die Treppe der U-Bahn-Station Plaza Elíptica gekommen ist, wird derzeit noch untersucht, so die Behörden. Ein Team der Feuerwehr musst das zunächst eingeklemmte Fahrzeug mit einem Flaschenzug Treppenstufe für Treppenstufe nach oben ziehen. Erste Ermittlungen ergaben, dass es sich um ein gestohlenes Fahrzeug handelt. Der Fahrer wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht, dann auf die Wache. Lokale Medien berichten, dass sich der 36-Jährige unter Drogeneinfluss befunden haben soll.

