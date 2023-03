STORY: Ein heftiger Ausverkauf im Bankensektor mit der Deutschen Bank im Kreuzfeuer hat die europäischen Aktienmärkte am Freitag nach unten gerissen. Papiere des größten deutschen Geldhauses stürzten mit knapp 15 Prozent so schlimm ab wie zuletzt während des Börsen-Crashs vom März 2020. Bundeskanzler Olaf Scholz sprach dem Finanzinstitut nach dem EU-Gipfel in Brüssel am Freitag demonstrativ sein Vertrauen aus. "Die Deutsche Bank hat ihr Geschäftsmodell grundlegend modernisiert und neu organisiert und ist eine sehr profitable Bank. Es gibt keinen Anlass, sich irgendwelche Gedanken zu machen." Das Bankensystem in Europa sei sehr stabil und widerstandsfähig, so Scholz. Die EU habe strenge Regeln für die Aufsicht etabliert. Der Dax lag am Nachmittag im Minus bei 14.906 Punkten, damit allerdings knapp 100 Stellen über seinem Tagestief.

