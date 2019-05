Schon kurz nach seinem Sturz als Bundeskanzler durch das österreichische Parlament ging Sebastian Kurz in die Offensive. Bejubelt von seinen Anhängern gab er sich kämpferisch und läutete den Wahlkampf ein. "Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde, ich kann nur sagen, ich verstehe, dass gerade nach dem gestrigen Wahlergebnis viele zu Recht sagen, das ist ungerecht, das ist inakzeptabel. Aber ich bitte euch, nehmen wir eure Entscheidung zur Kenntnis. Es ist eine demokratische Entscheidung. Und für Wut, für Hass und auch für Trauer ist überhaupt kein Platz." Am Montag habe das Parlament entschieden, aber am Ende des Tages im September entscheide das Volk, sagte Kurz: "Wir haben in den letzten Tagen bei all den Wahlveranstaltungen von Sozialdemokratie und FPÖ immer eins gehört: Kurz muss weg. Das einzige Programm dieser beiden Parteien. Und ich kann ihnen nur eins sagen, ich muss die beiden enttäuschen. Ich bin noch immer hier Er habe Bundespräsident Alexander Van der Bellen eine ordentliche Übergabe an die Übergangsregierung zugesichert, sagte Kurz. Es ist das erste Mal in der Geschichte Österreichs, dass ein Misstrauensvotum erfolgreich ist und ein Kanzler auf diese Art und Weise gestürzt wird. Für den 32-jährigen, der für seinen scharfen Asylkurs bekannt ist und als jüngster Regierungschef Europas als politisches Ausnahmetalent gilt, bedeutet das einen Knick auf seinem steilen Karriereweg. Van der Bellen will die Minister am Dienstagvormittag von ihren Ämtern entheben, kündigte das Staatsoberhaupt am Montagabend an. Zunächst soll Finanzminister Hartwig Löger die Aufgaben des Kanzlers übernehmen. Danach soll rasch ein neuer Kanzler gefunden werden, der dann bis zur Neuwahl die Geschäfte führen soll.