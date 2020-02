HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler Österreich: "Ich habe gesagt, ich mische mich ganz bewusst nicht in Deutschland ein. Ich habe mich nur dazu verleiten lassen, eine Wette einzugehen, nämlich dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass nach der nächsten Wahl in Deutschland vielleicht eine ähnliche Koalition realistisch ist. Aber es müssen zunächst die Wählerinnen und Wähler in Deutschland entscheiden und dann die Verantwortlichen in den jeweiligen Parteien." Angela Merkel (CDU), Bundeskanzlerin: "Wenn Sie sich die Veränderung von 2013 auf die Gespräche 2017 anschauen, dann ist da mit den Grünen heute eine bessere Gesprächsfähigkeit. Aber wie die Wahlen ausgehen, da fließt noch ziemlich viel Wasser, die Spree oder die Havel noch runter. Donau, bei uns weniger aber auch in Bayern. Insofern können wir uns sogar auch auf einen gemeinsamen Fluss einigen, ja. Dankeschön."