VIDEO SHOWS: CUBANS USING HORSE-DRAWN CARTS, COOKING WITH CHARCOAL, AND WAITING IN LONG LINES AT GAS STATIONS AS FUEL SHORTAGES AFFECT THE COUNTRY / WITH ONE SOUNDBITE FROM CUBAN PRESIDENT, MIGUEL DIAZ-CANEL, AND SIX SOUNDBITES FROM CUBAN RESIDENTS Pinar del Rio, im Westen Kubas, dieser Tage: Der Traktor muss ran im Personenverkehr, und natürlich auch die Kutschen: In Kuba hat sich die Versorgungslage mit Kraftstoffen und Energie wieder deutlich zugespitzt. Die Regierung macht dafür vor allem verschärfte US-Sanktionen gegen Kuba verantwortlich. Und klar ist - das relativ billige Öl aus dem verbündeten Venezuela fließt nicht mehr so reichlich wie bisher. JOAQUIN ALFONSO ist hier als Kutscher unterwegs: O-Ton: "Kutschen, die von Tieren gezogen werden - ja, in der Lage, in der wir sind durch die Blockade, da löst das schon eine Menge Probleme. Wir nehmen Kinder mit zur Schule, wir transportieren viele Dinge, die für die Gesellschaft nützlich sind. Und die Menschen haben dafür großes Verständnis. Ja, diese Kutschen mit Zugtieren davor helfen mächtig in diesem Land." In Havanna sagt der Präsident des Landes, Miguel Díaz-Canél, im staatlichen Fernsehen zu diesen Fragen: O-Ton: "Wir sind jetzt dabei, einige der wirksamen Maßnahmen wieder zu aktivieren aus der besonderen Periode vor 25 Jahren. Wir müssen Kutschen wieder mehr nutzen. Für alle Bereiche, in denen das sinnvoll ist. Wir müssen einige Dinge runterfahren. Und später müssen wir das dann wieder aufholen durch doppelte Anstrengung. Wir müssen diesen Stillstand überwinden. Wir machen weiter damit und halten durch. Wir setzen alles daran, auch in diesem Jahr unsere Wirtschaftsleistung zu erhöhen, trotz der misslichen Lage. Wir werden das verteidigen, bis zum letzten Moment." Im September sei per Schiff einfach nicht genügend Öl ins Land gekommen. Das solle sich aber nun wieder bessern. Falls man zu noch drastischeren Maßnahmen wie ausgedehnten Stromsperren greifen müsse, werde das rechtzeitig geplant und angekündigt.