Der britische Labour-Chef Jeremy Corbyn will Premierminister Boris Johnson offenbar mit einem Misstrauensvotum stürzen und so einen No-Deal-Brexit in letzter Minute verhindern. In einem Brief an Parteischefs der Opposition an mehrere einflussreiche Unterhaus-Abgeordnete der Konservativen, die den Kurs Johnsons ablehnen, warb er für eine "strikt zeitlich begrenzte" Regierung unter seiner Führung, die dann Neuwahlen ansetzen und ein Ausscheiden Großbritanniens aus der EU ohne Vertrag verhindern werde. "Ich hoffe, dass sie alle den Misstrauensantrag unterstützen werden, den ich stellen werde. Und dass dies sicherstellen wird, dass diese Regierung den Brexit ohne Vertrag nicht ohne weiteres fortsetzen kann. Das würde bedeuten, dass eine von Labour geführte Übergangsregierung zustande kommt. Eine Regierung, die einen Brexit ohne Abkommen verhindern soll. Und die eine Wahl herbeiführen soll. Damit die Menschen in diesem Land über ihre Zukunft entscheiden können. " Brexit-Hardliner Johnson will die EU auf jeden Fall Ende Oktober verlassen, selbst wenn es keinen Austrittsvertrag geben sollte. Auch im britischen Parlament war der Widerstand gegen diesen Plan zuletzt gewachsen. In einem Statement, das Johnson über Facebook verbreitete, sprach der britische Premierminister von einer fürchterlichen Zusammenarbeit von einigen britischen Abgeordneten mit der EU. Ziel sei es, die britische Verhandlungsposition zu schwächen. Die Sommerpause des Unterhauses endet am 3. September. Die Mehrheit der britischen Politiker strebt nach wie vor einen Austrittsvertrag mit der Europäischen Union an.