Die britische Oppositionspartei Labour hat sich klar hinter den Brexit-Kurs ihres Chefs Jeremy Corbyn gestellt. Die Vertreter der linksgerichteten Partei stimmten am Montag auf ihrem Parteitag in Brighton dafür, zunächst eine Wahl zu gewinnen und dann in einer Sonderkonferenz die Strategie zum Austritt aus der Europäischen Union festzulegen. Zunächst aber ging es um wichtige soziale Fragen in Großbritannien. John McDonnell ist der Schatten-Schatzkanzler, also der Finanzexperte im Schattenkabinett von Jeremy Corbyn seit 2015. Er sagte, er sei sehr stolz, mit Corbyn zusammenzuarbeiten. Und er hatte ein spannendes Versprechen in petto "für die Vielen, nicht für die Wenigen", wie ein Corbyn-Motto lautet: O-Ton: "Die Menschen in unserem Land haben mit die längste Arbeitszeit in Europa. Seit den 1980er-Jahren ist die Verbindung zwischen wachsender Arbeitsproduktivität und mehr Freizeit abgebrochen worden. Es ist Zeit, das richtigzustellen. Daher kann ich Euch heute sagen, dass die kommende Labour-Regierung die Durchschnitts-Vollzeitarbeitswoche reduzieren wird auf 32 Stunden innerhalb der nächsten zehn Jahre. Es wird eine kürzere Arbeitswoche sein ohne Einkommensverlust." Umstrittener als dieser arbeitspolitische Kurs ist bei Labour die Brexit-Haltung: Der Parteitag beschloss nun mit großer Mehrheit: Spätestens sechs Monate nach einem Wahlsieg Labours solle es ein zweites Brexit-Referendum geben. Damit folgt die Partei auch in dieser Frage dem Kurs von Corbyn. Der will sich erst nach einer Wahl festlegen, ob Großbritannien die EU mit einem Vertrag verlässt oder Teil der Gemeinschaft bleibt.