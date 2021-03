Überraschung in der Einsatzzentrale eines Londoner Rettungsdienstes. Während ihres Besuchs in der Newham Ambulance Station kamen der Herzog und die Herzogin von Cambridge mit einer Mitarbeiterin ins Gespräch. Die zückte ihr Handy und stellte eine Videoverbindung zu ihrer Familie in Bangladesch her. Die dürfte nicht schlecht gestaunt haben. Und auch William und Kate schienen erfreut. Zu lachen haben die beiden derzeit wenig. Seit dem Enthüllungsinterview von Williams Bruder Harry und dessen Frau Meghan im US-Fernsehen befindet sich das Königshaus in einer tiefen Krise. Der Vorwurf: Rassismus im Buckingham Palace. Der Besuch bei den Rettern in London gab Kate und William da die Gelegenheit, sich ganz volksnah und offen zu zeigen. Gute Publicity für die britische Krone.

