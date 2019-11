Ehrengäste werden in Neuseeland zuweilen mit Nasenkuss begrüßt - und so erging es am Samstag auch der Nummer eins der britischen Thronfolge, Prinz Charles. Seine Mutter, die Queen, ist auch Königin von Neuseeland - in ihrem Namen verbringt der Prince of Wales derzeit mehrere Tage im Land der Kiwi. Charles hieß man in Kaikoura auf der Südinsel mit einem traditionellen Maori-Tanz willkommen. Für ihn nichts Neues, reiste er doch schon mehrfach in offizieller Mission nach Neuseeland. Der Prinz und seine Frau Camilla besuchten einen Markt in Christchurch und sprachen mit Menschen, die bei dem verheerenden Erdbeben im Jahr 2016 als Ersthelfer vor Ort waren. Auf dem Programm stand auch ein Treffen mit Motorradfahrern und die Besichtigung einer Seevogelkolonie. Ein buntes, weit gefächertes Programm also, wie bei königlichen Besuchen üblich. Zum Portfolio gehört für Charles dieser Tage aber auch der Skandal um seinen jüngeren Bruder Andrew. Der hatte sich kürzlich in einem BBC-Interview zum Fall Jeffrey Epstein um Kopf und Kragen geredet - und war danach von all seinen offiziellen Ämtern zurückgetreten. Ein Imageverlust, der die Bemühungen der Familie um ein tadelloses Bild, zunichtemachen könnte.