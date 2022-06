STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT.) PRESSEKONFERENZ MIT DEM MPK-VORSITZENDEN UND NRW-MINISTERPRÄSIDENT HENDRIK WÜST (CDU): "Freue mich, Sie hier in unserer Landesvertretung begrüßen zu dürfen. Zum ersten Mal in unserem Vorsitz treffen wir uns hier in Berlin und in Präsenz. Ein sehr angenehmes Sitzungsgefühl, sich mal wieder im Austausch zu erleben, ist doch noch ein bisschen was anderes als an Bildschirmen." // "Für die Sicherheit unseres Landes ist wichtig. In Zukunft Abhängigkeiten von autoritären Regimen in Summe zu vermeiden. Gilt in erster Linie, aber nicht ausschließlich, für das Thema Energie. Wir sind uns einig, Deutschland muss so schnell wie möglich unabhängig vom Import russischer Energie werden. Deshalb brauchen wir auch höheres Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Außerdem müssen wir unsere Energiequellen diversifizieren und mit unseren Partnern in Europa und den USA noch enger zusammenarbeiten." // "Wir werden gleich im Bundeskanzleramt mit der Bundesregierung auch über die Corona-Pandemie, die Vorbereitungen auf einen etwaigen dritten Herbst und Winter diskutieren. Wir wollen alle kein weiteres Hin und Her zwischen Lockdowns und Lockerungen, wie wir es in der Vergangenheit gesehen haben. Deswegen müssen wir uns jetzt vorbereiten. Umsicht, Vorausschau bleiben wichtig im Umgang mit der Pandemie. Wir würden uns alle wünschen, die Pandemie wäre vorbei. Sie ist es aber nicht. Und deswegen wollen wir gemeinsam die Vorbereitungen treffen, um gut vorbereitet zu sein für den nächsten Herbst und Winter. Vielen Dank."

Mehr