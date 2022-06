STORY: Die englische Nationalmannschaft zu Gast in Deutschland. Am Pfingstmontag trainierte das Team von Gareth Southgate in Herzogenaurach, um fit zu sein für das Spiel gegen die deutsche Nationalmannschaft im Rahmen des Wettbewerbs der Nations League. Besonders im Fokus dabei der Kniefall der Engländer vor dem Anpfiff, mit dem sie ein Zeichen gegen Rassismus setzen wollen. Auch die Deutschen wollen sich dieser Geste anschließen. Dazu Southgate auf der Pressekonferenz am Montag: „Ja, wir sind zwei Nationen mit einer großen Anzahl von Menschen aus unterschiedlichen Ländern. Und ich denke, das ist ein wichtiges Zeichen für alle. Also begrüßen wir das. Ich denke, sie haben die LGBTQ-Gemeinschaft auch unterstützt, als sie letztes Jahr in Ungarn gespielt haben. Ich meine, sie waren die erste Mannschaft, bei der der Kapitän die entsprechende Armbinde trug. Ich glaube, wir haben in diesen Dingen die gleichen Werte.“ Es dürfte also genau hingeschaut werden am Dienstagabend in der Münchener Allianz-Arena. Zumal die Engländer in der vorangegangenen Partie am Samstag in Ungarn noch ausgebuht wurden und das Spiel gegen Ungarn mit 0:1 verloren. Anpfiff für diesen Länderspiel-Klassiker ist um 20:45 Uhr.

