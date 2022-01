Feierstunde zum Stabwechsel an der Spitze der Bundesbank am Dienstag in Frankfurt. Geleitet wurde sie vom Ökonomen Joachim Nagel, dem Nachfolger von Jens Weidmann. Mit dabei war unter anderem auch die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, EZB, Christine Lagarde, die sich bei dieser Gelegenheit zum aktuellen Thema der Inflation äußerte: "Heute ist das besonders wichtig angesichts der höheren Inflation, die wir beobachten. Wir verstehen, dass steigende Preise für alle Menschen ein Grund zur Sorge sind, und wir nehmen diese Sorge nicht auf die leichte Schulter. Wir nehmen sie sehr ernst." Lagarde betonte, dass die Menschen sich darauf verlassen könnten, dass die EZB "unerschütterlich" an ihrem Preisstabilitätsziel festhalte. Die Inflation im Euro-Raum ist im Dezember überraschend auf ein erneutes Rekordhoch gestiegen. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 5,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, angetrieben von teurer Energie. Das ist der höchste Wert seit Beginn der Statistik 1997. Die Inflation liegt damit weit über dem Ziel der EZB. Die Notenbank peilt mittelfristig eine Rate von 2,0 Prozent als optimalen Wert für die Wirtschaft an.

