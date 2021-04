In deutschen Krankenhäusern werden derzeit fast 4.500 Coronavirus-Patienten auf Intensivstationen behandelt, und immer mehr Menschen erkranken sofort schwer, so beschreibt Harald Matthes die derzeitige Lage. Er ist Leiter des Klinikums Havelhöhe am westlichen Stadtrand von Berlin. "Wir können jetzt schon seit einer Woche vor Ostern sehen, dass wieder deutlich mehr Patienten stationärer Behandlung bedürfen. Was wir auch sehen ist auf einmal, anders als bei der ersten oder der zweiten Welle wir auch noch sehr viel mittelschwere Fälle hatten, das heißt wo erst die Patienten peripher versorgt wurden, Sauerstoff brauchten, aber noch nicht gleich auf die Intensivstation, haben wir jetzt eine deutliche Diskrepanz, dass eben viele Patienten sofort sehr schwer krank sind und sofort eigentlich von der Rettungsstelle eigentlich sofort auf die Intensivstation kommen." Die weitere Verbreitung der aggressiveren Virusvarianten habe in Berlin zu schwereren Erkrankungen geführt. Auf Station berichtet Intensivmediziner Fabrizio Esposito vom Alltag seiner Mitarbeiter. "Ich finde bei uns in der Klinik, das merkt man, eine wahnsinnige Engagement und Begeisterung von Kollegen, aber irgendwann wir man auch müde tatsächlich, so wie sie fragen. Sorgen? Ja, wir sagen immer: mehr als arbeiten können wir nicht, aber wir versuchen das." Am Freitag forderte Gesundheitsminister Jens Spahn bundesweite Maßnahmen, um die aktuelle Welle von Coronavirus-Infektionen so schnell wie möglich zu brechen und die Überlastung von Krankenhäusern und medizinischem Personal zu vermeiden. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts für Infektionskrankheiten lag der Inzidenzwert für die gesamte Bundesrepublik zuletzt bei 110,4.

