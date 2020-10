In der zwischen Armenien und Aserbaidschan umstrittenen Kaukasus-Region Bergkarabach spitzt sich einen Tag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe die Lage wieder zu. Aserbaidschan erklärte am Sonntag, Luftangriffe auf die Enklave geflogen zu haben, die zu großen Verlusten geführt hätten. Ein Sprecher der Führung in Bergkarabach widersprach dieser Darstellung. Aserbaidschan warf Armenien zudem vor, seine zweitgrößte Stadt Gandscha in den frühen Morgenstunden mit Granaten beschossen zu haben. Dabei seien neun Menschen getötet und 34 verletzt worden. Ein Sprecher des armenischen Verteidigungsministeriums wies den Vorwurf zurück. Er warf seinerseits Aserbaidschan vor, Wohngebiete in Bergkarabach unter Beschuss zu nehmen. Betroffen sei auch die größte Stadt Stepanakert. Unter Vermittlung Russlands hatten sich Armenien und Aserbaidschan in der Nacht zu Samstag eigentlich auf die Waffenruhe verständigt. Danach sollen auch Gefangene ausgetauscht und Leichen von Gefallenen übergeben werden. In den am 27. September ausgebrochenen Kämpfen zwischen der aserbaidschanischen Armee und armenischen Kämpfern in Bergkarabach sollen Hunderte Menschen ums Leben gekommen sein. In Bergkarabach im Südkaukasus leben überwiegend christliche Armenier, die dortige Führung wird von der armenischen Regierung in Eriwan unterstützt. Völkerrechtlich gehört das Gebiet aber zum mehrheitlich islamischen Aserbaidschan, von dem es sich jedoch 1991 losgesagt hatte. Da Armenien mit Russland verbündet ist und Aserbaidschan von der Türkei unterstützt wird, droht eine Ausweitung des Konflikts über die Region hinaus.

