STORY: Angespannte Ruhe in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Straßensperren sind am Donnerstag in der Innenstadt errichtet worden, nachdem Russland die Ukraine an mehreren Flanken angegriffen hat - unter anderem auch über Belarus im Norden. Kiew liegt nur rund 150 Kilometer von der Grenze entfernt. Nach ukrainischen Angaben haben russische Hubschrauber und Flugzeuge bereits Fallschirmjäger am einem Flughafen in der Region Kiew abgesetzt. An der Operation seien 20 Maschinen beteiligt. Der Flughafen befindet sich rund 25 Kilometer von der Stadt entfernt. Das russische Verteidigungsministerium erklärte laut der Nachrichtenagentur Interfax, dass die russische Armee 83 Land-gestützte ukrainische Ziele zerstört habe. Demnach seien alle militärischen Ziele am Donnerstag erreicht worden. Die Angriffe haben seit den frühen Morgenstunden eine wachsende Fluchtwelle ausgelöst. Unter anderem ist die polnische Grenze Ziel für viele Menschen, die Angst vor einer weiteren Eskalation des russischen Angriffs befürchten.

