STORY: Soldaten auf den Straßen von Mariupol in Ostukraine am Donnerstag. Die Straßen der Stadt weitgehend leer. Von hier sind es nur wenige Kilometer zur Kontaktlinie mit den Separatisten in Donezk. Nach dem Einmarsch russischer Truppen in den frühen Morgenstunden hatte die Regierung in Kiew die Bürger aufgefordert zuhause zu bleiben. Warteschlangen vor Geldautomaten – die Menschen in Mariupol bereiten sich auf schwierige Zeiten vor. Doch die Lage in der Ukraine ist unübersichtlich. Nach ukrainischen Angaben wurden bislang mindestens sieben Menschen durch russischen Beschuss getötet. Weitere seien verletzt worden. Der ukrainische Grenzschutz teilte mit, dass russische Militärkolonnen die Grenze an mehreren Orten überschritten hätten.

