STORY: In den Hochwassergebieten im Nordwesten Australiens ist die Lage weiter angespannt. Nach Rekord-Regenfällen in den letzten Tagen stehen weite Landstriche in der Region Kimberley unter Wasser. Zahlreich Ortschaften sind weiter von der Außenwelt abgeschnitten und müssen aus der Luft versorgt werden. Die Behörden sprechen inzwischen von einer „Jahrhundertflut“ die über die Region hereingebrochen sei: Stephen Dawson, Minister für Katastrophenschutz, Western Australia: "Die Überschwemmungen beeinträchtigen weiter eine Reihe von Straßen im Gebiet des Fitzroy River, viele Straßen sind unpassierbar und viele Gemeinden sind nun isoliert. Wir haben 233 Menschen aus den Überschwemmungen gerettet, evakuiert oder umgesiedelt und 54 Hilfeersuchen beantwortet.“ Die Kleinstadt Fitzroy Crossing gehört zu den am stärksten betroffenen Ortschaften. Hier sind Straßen und Brücken zerstört. Die Versorgung der etwa 1300 Bewohner kann derzeit nur durch die Luft erfolgen. Die Regierung in Canberra hat den betroffenen Gebieten schnelle Unterstützung zugesagt. Das australische Militär unterstützt die lokalen Rettungskräfte bereits mit Ausrüstung und Flugzeugen.

