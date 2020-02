In Ecuador sind Lamas die bevorzugten vierbeinigen Athleten und Kinder die Jockeys. In Llanganates, einer Region in den ecuadorianischen Anden, sind Lamarennen total angesagt. Unbeeindruckt von der Verletzungsgefahr nehmen Kinder im Alter von vier bis 12 Jahren an den Veranstaltungen teil. Eltern feuern ihre Liebsten dann von der Seitenlinie an. In weiten Teilen der Erde sind Lamas etwas exotisches. In Ecuador gehören sie zum Alltag. In Familien wie der von Dayana Toapanta ist es normal, dass sich die Kinder um die Tiere kümmern. Die Zehnjährige liebt ihren "Jaimito". Für das Rennen dressiert ihn aber die Mama. Der Junghengst wird kurz vor der Abfahrt noch mal hübsch gemacht. "Es bereitet mir Freude. Gewinnen oder verlieren, es geht darum, mitzumachen." Um zum Rennen zu kommen, fährt die Familie mit dem Auto. Das Lama muss seine Kräfte sparen. Diego Bastidas von der Umweltbehörde erklärt: "Lamas, die von Kindern geritten werden, schaffen es, 400 Meter zu laufen. Kinder in jungem Alter sind in der Lage, sie zu reiten und können eine Verbindung zu den Tieren aufbauen. Vergessen sie nicht, dass Lamas und Alpakas die einzigen Kamelarten sind, die in den Anden leben. Sie sind es gewohnt, Milch, Feuerholz und andere Materialen für uns zu tragen." Die Füße von Lamas sind nicht wie bei Rindern. Ihre Hufe sind mit schwieligen Polstern versehen, die die starken Gefälle in den Anden besser aushalten. Auch die Rennstrecke, rund 4000 Meter über dem Meeresspiegel, scheint den Vierbeinern nicht viel auszumachen. Dayana tritt neben vielen Mitkonkurrenten an. Am Ende schafft es die Zehnjährige aber, sich durchzusetzen. Nach ihrem Sieg hat sie noch eine Botschaft an ihre Fans. "Ich fühle mich gut, weil ich dieses Jahr gewonnen habe. Letztes Jahr habe ich es nicht geschafft. Ich rufe die Menschen dazu auf, die Umwelt zu schützen." Nach dem aufregenden Ereignis geht es für den jungen Jockey wieder zurück in den Alltag. Lamas pflegen, Lamas füttern und dafür zu sorgen, dass vor allem "Jaimito" genügend Bewegung bekommt. Insgesamt werden in Südamerika heute etwa drei Millionen Lamas gehalten, vorwiegend wegen ihres Fleisches und ihrer Wolle. Aufgrund ihres gutmütigen und sanften Charakters werden sie auch in der tiergestützten Therapie angewendet.