STORY: BUNDESVERTEIDIGUNGSMINISTERIN CHRISTINE LAMBRECHT (SPD) BESUCHT ZENTRUM FÜR CYBER-OPERATIONEN DER BUNDESWEHR: "Was ich auf jeden Fall der Ukraine mitgebe. Das sind Unterstützungsleistungen, die wir weiterhin vorbereiten und die dann auch zum Einsatz kommen können. Dazu gehört beispielsweise, dass die Ausbildung an der Panzerhaubitzen 2000 jetzt alsbald abgeschlossen sein wird und dann auch damit in der Ukraine gekämpft werden kann. Ich bin in ständiger Abstimmung mit meinem ukrainischen Kollegen dahingehend, dass wir auch in Bezug auf andere Systeme die Ausbildung vorantreiben, beispielsweise am Gepard." // "Aber auch jetzt das, was die Ukraine ganz dringend braucht, Mehrfach-Raketenwerfer. Da werden wir uns beteiligen über das System Mars und eben auch die entsprechende Ausbildung daran. Also dieser ständige Austausch darüber, was wird denn benötigt und wo wir uns immer zusammen, mit unseren Partnern, den Niederländern, bei der Haubitze, den USA, bei den Mehrfach-Raketenwerfern, dass wir uns da einbringen werden, darauf kann sich die Ukraine auch in Zukunft verlassen." // "Die ersten Haubitzen werden dann geliefert, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist und es verantwortbar ist. Ich werde weder Datum noch werde ich Transportwege öffentlich machen. Denn es geht darum, dass sowohl die Haubitze als auch diejenigen, die an ihr kämpfen werden, sicher in der Ukraine auch ankommen. Das ist meine Verantwortung und der werde ich auch nachkommen."

