STORY: HINWEIS: DIESEN BEITRAG ERHALTEN SIE OHNE SPRECHERTEXT. O-TON VERTEIDIGUNGSMINISTERIN CHRISTINE LAMBRECHT (SPD): "Wir werden die Ukraine auch weiterhin, auch weiterhin in ihrem mutigen Kampf unterstützen. Und das drückt sich zum Beispiel darin aus, dass es jetzt auch gelungen ist, ganz aktuell den Ringtausch zu organisieren mit Griechenland, mit Slowenien, dass Panzer jetzt sehr schnell auch in die Ukraine geliefert werden können. Und wir Deutschen helfen, diese Lücken dann zu schließen, wo sie entstanden sind. Aber auch, dass wir aus deutschen Beständen Panzerhaubitzen zusätzlich liefern, dass wir Mehrfachraketenwerfer liefern. Denn genau das ist es, was die Ukraine jetzt braucht: Luftverteidigung und Artillerie. Deswegen ist es gut, dass wir ein klares Signal senden. Diese Reaktion von Putin auf die Erfolge der Ukraine, die spornt uns eher noch an, die Ukraine weiter zu unterstützen und dieses klare Signal zu senden."

