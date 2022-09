STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-TON Christine Lambrecht (SPD), Bundesverteidigungsministerin: "Das hat was mit unserer Größe, mit unserer geografischen Lage, mit unserer Wirtschaftskraft, kurz, mit unserem Gewicht zu tun. Das macht uns zur Führungsmacht, ob wir es wollen oder nicht. Auch im Militärischen. Und daraus entsteht eine große Verantwortung. Sie zeigt sich an Fragen, die uns gestellt werden. Ist Deutschlands Militär wirklich da, wenn es gebraucht wird? Ist Deutschland tatsächlich kampfbereit für den Schutz seiner Nato-Alliierten? Sind wir nicht nur nach den Buchstaben von Artikel fünf, sondern wirklich da, wenn aus einer Bedrohung der Ernstfall wird? Die "Nationale Sicherheitsstrategie" muss das klar und glaubhaft beantworten. Wir Europäer und damit ganz prominent wir Deutschen müssen also mehr tun, um selbst glaubhaft so viel militärische Stärke zeigen zu können, dass andere Mächte gar nicht erst auf die Idee kommen, uns anzugreifen. Wir werden mehr Geld für Verteidigung ausgeben müssen. Eine Frage der Generationengerechtigkeit ist nicht für schmales Geld zu haben. Und ja, moderne Streitkräfte kosten Geld. Sie erzeugen hohe Betriebskosten für Personal und Gerät. Für Liegenschaften und Modernisierungen, für mehr Ausbildung, mehr Flugstunden, mehr Munition und für bessere Versorgung. Von der Verpflegung bis zum Sanitätsdienst."

