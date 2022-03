STORY: (HINWEIS: DIESER BEITRAG IST OHNE SPRECHERTEXT) Verteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Mittwoch am rumänischen Luftwaffenstützpunkt Kogalniceanu: "Und mit dieser Geschlossenheit, in der wir momentan auftreten, mit dieser Geschlossenheit hat Putin nicht gerechnet. In seinem Großmachtwahn, den er auslebt, mit einem brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine, in Kauf nehmend, dass so viele Menschen Leid erfahren, Gewalt ausgesetzt sind oder ihre Heimat verlassen müssen. Diese Geschlossenheit, die hat ihn überrascht und die hält ihn jetzt auch zurück. Momentan ist es der Mut, dem unglaublichen Mut der Ukrainerin und Ukrainer zu verdanken, dass sie klar kämpfen für das, wofür wir stehen, für Demokratie, für Frieden, für Freiheit." // "Wir arbeiten hier in äußerst schwierigen Zeiten jetzt zusammen. Und wir hatten eine relativ, eine kurze Vorlaufzeit, unsere Soldatinnen und Soldaten zu verlegen. Aber es hat funktioniert. Und das ist es, was ist und was uns ausmacht. Und das ist auch das Signal, das wir senden müssen aus der Nato heraus. Wir sind vorbereitet. Wir sind gut aufgestellt und wir sind entschlossen, entschlossen, unser Bündnis zu verteidigen. Hier wird keinen Millimeter gewichen. Das ist ein Zeichen, das gesendet werden muss gegenüber diesem brutalen Diktator, der so viel Leid über die Menschen bringt."

