STORY: HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. "Es ist auf jeden Fall ein riesiger Erfolg der ukrainischen Armee, was da geleistet wurde. Und das ist insbesondere auch eine Schwächung für die russische Armee, denn es ist ja gelungen, über eine Täuschung und eine Verlagerung auch entsprechende Erfolge zu erzielen. Und es zeigt, dass die ukrainische Armee gerade taktisch sehr gut aufgestellt ist." "Es ist auch schwer einzuschätzen, denn wir wissen nicht, wie die Russen jetzt darauf reagieren. Aber es ist auf jeden Fall ein deutlicher Erfolg und der zur Destabilisierung Russlands beitragen wird." "Also das war ein ganz ausdrücklicher Wunsch der Ukraine, dass wir gerade in Bezug auf Stromerzeugung unterstützen, aber auch Ausrüstung, winterfeste Ausrüstung und das werden wir auch tun. Aber wir werden die Ukraine auch weiter unterstützen, auch mit der mit der Unterstützung durch Waffen. Denn wir sehen es doch jetzt, dass gerade die Waffen, die auch von Deutschland geliefert wurden, Panzerhaubitzen, aber auch Geparden, dass die geholfen haben in diesem mutigen Kampf. Und da werden wir natürlich auch weiter helfen. Aber auch im Kampf gegen diese widerlichen Minen, die ja auf jeden Fall bekämpft werden müssen, dass wir helfen beim Suchen, beim Räumen, dass wir da aber auch die entsprechende Ausstattung, die Ausrüstung mitliefern. Wir werden an der Seite der Ukraine bleiben, solange es nötig ist."

Mehr