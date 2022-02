HINWEIS: Dieser Beitrag wird ohne Sprechertext gesendet. O-Ton Christine Lambrecht (SPD), Bundesverteidigungsministerin: "Es wurde angekündigt, dass Truppen nach einer Übung in Belarus abgezogen werden und wir haben auf Taten gewartet, diese sind leider den Worten nicht gefolgt. Und deswegen ist es ganz deutlich, dass wir auch auf die Abschreckung setzen müssen in der NATO. Und ich habe deutlich gemacht, wir als Deutschland sind bereit, auch weiter weiter uns zu engagieren. Weitere Kräfte zu Land, zu Wasser und in der Luft zu entsenden. Wir sind gerade dabei, das intensiv zu prüfen. Mir war es wichtig, durch eine Verstärkung hier in Litauen sofort das Signal zu senden, dass wir an der Seite unserer Verbündeten stehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Ostflanke ausreichend gesichert ist, dass wir hier als Allianz gut aufgestellt sind. Und deswegen prüfen wir jetzt, welche Möglichkeiten wir zusätzlich zu dem, was wir jetzt hier schon als Verstärkung in Litauen aufgebracht haben, welche Möglichkeiten es gibt. Es wird Möglichkeiten geben, es wird auch substanzielle Möglichkeiten geben. Und es betrifft dann die gesamte Ostflanke. Wir sind aber auch weiterhin überzeugt, dass trotz der drastisch gestrigen Lageentwicklung weiterhin Gespräche geführt werden müssen, um die schreckliche Tragödie eines Krieges mitten in Europa zu verhindern. Das muss uns alle leiten in dem Bemühen, wo wir auch immer nur können."

