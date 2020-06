Wie funktioniert ein Buchhaltungsprogramm bei Adressenänderung?

Zum Beispiel: Ich registriere mich 2018 und bestelle von meiner Anschrift A etwas, und bekomme eine Rechnung adressiert an Anschrift A. 2019 ziehe ich um, ändere die Anschrift in B um und bestelle von meiner Anschrift B etwas, und bekomme eine Rechnung adressiert an Anschrift B. So weit, so gut. Jetzt fordere ich 2020 eine Rechnungskopie von der Rechnung 2018 an. Welche Anschrift steht dann in der Rechnung von 2018, A oder B? Früher habe ich mal mit Formularen gearbeitet, da wurde die Anschrift überschrieben die Alte war dann weg, das Programm hat sich immer die neue Anschrift geholt. Oder gibt es bei den Buchhaltungsprogrammen wegen der Steuer Vorschriften, das immer die alte Anschrift in der Rechnung stehen muss? Gibt es eine eindeutige Antwort oder ist es bei den Buchhaltungsprogrammen individuell?