STORY: Deutschland wird sieben Panzerhaubitzen an die Ukraine liefern. Das hat Verteidigungsministerin Christine Lambrecht angekündigt. Am Freitag besuchte sie im slowakischen Sliac stationierte Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr. "Die Entscheidung, nicht nur an Panzerhaubitzen in Deutschland auszubilden, sondern auch dafür zu sorgen, dass eine militärisch sinnvolle Anzahl geliefert wird, haben wir sehr gut abgewogen. Und selbstverständlich habe ich mich auch mit meinen militärischen Beratern abgesprochen. Und es wird so sein, dass wir die Haubitzen, die wir abgeben nicht aus dem Bestand unserer Bundeswehr, also ihnen nicht weggenommen wird quasi, um sie zu schwächen, sondern dass wir Möglichkeiten haben abzugeben die Instand gesetzt wurden. Das ist der richtige Weg. Ich muss als deutsche Verteidigungsministerin darauf achten, dass die Bundeswehr nicht geschwächt wird und das kann ich für diesen Fall auch gewährleisten." "Die Slowakei kann sich darauf verlassen, dass wir sehr schnell und sehr flexibel, so wie wie das jetzt auch gemacht haben, die Unterstützung organisieren werden. Deswegen ist es wichtig, jetzt diesen Prozess genau zu beobachten in der Nato, mit unseren Partnern, aber das klare Signal zu senden: Ihr könnt Euch auf uns verlassen." Berlin wird auch ein erstes Munitionspaket für die von der deutschen Rüstungsfirma KMW gebauten Haubitzen liefern, sagte der Generalinspekteur der Bundeswehr General Eberhard Zorn. Weitere Munitionskäufe sollen demnach direkt zwischen Kiew und der Industrie abgewickelt werden. Die Panzerhaubitze 2000 ist eine der leistungsstärksten Artilleriewaffen im Bestand der Bundeswehr und kann Ziele in einer Entfernung von 40 km treffen. Außerdem sollen in Idar-Oberstein ukrainische Soldaten für den Umgang mit den Haubitzen ausgebildet werden.

