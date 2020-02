Am Donnerstag stand die Cochemer Innenstadt noch immer unter Wasser. Nach starken Regenfällen zu Beginn des Monats zeigte der Pegel an der Mosel am Mittwoch zwischenzeitlich knapp acht Meter an. Inzwischen geht das Wasser langsam zurück. Anwohner haben bereits mit dem Aufräumen begonnen. Viele sind die hohen Wasserstände in der Region südwestlich von Koblenz zwar gewöhnt. Das aktuelle Hochwasser hat Manche dennoch überrascht. "Ja, hier in Cochem wir hatten das Glück, dass es über Nacht nur langsam gefallen ist, so dass wir heute morgen zu einer christlichen Uhrzeit mit den Aufräumarbeiten beginnen konnten. Die Feuerwehr hat die ganze Nacht durchgearbeitet. Sie ist immer am Ball, wenn die Straßen frei werden, dass der Matsch zurückgekehrt werden kann." Nun schauen die Menschen in und rund um Cochem voller Sorge auf die Wetterberichte. Die Hochwasservorhersagezentrale Rheinland-Pfalz gibt allerdings für Freitag zunächst weiter sinkende Wasserstände an.