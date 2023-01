STORY: Land unter in der Umgebung von Sacramento. Starke Regenfälle haben am Sonntag rund um die Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien, zu heftigen Überflutungen geführt. Ein Drohnenvideo zeigt, wie landwirtschaftliche Gebiete sowie Wohnhäusern überflutet wurden, nachdem am Wochenende mindestens zwei Deiche gebrochen waren und ein Fluss eine große Flutwelle ausgelöst hatte. Die Anwohner wurden aufgefordert, sich in höher gelegene Gebiete zu begeben und sich so vor den Wassermassen in Sicherheit zu bringen. Ein Sturm, der in der Silvesternacht begann, hatte in Nordkalifornien heftige Regenfälle mit sich gebracht und zu Stromausfällen bei fast 200.000 Haushalten geführt, wie örtliche Medien berichteten. Und nach Angaben des nationalen Wetterdienstes wird auch für die kommenden Tage mit weiterem Niederschlag in der Region gerechnet.

