Land unter nördlich von der philippinischen Hauptstadt Manila. Die Küstenwache und der Katastrophenschutz veröffentlichten am Samstag diese Aufnahmen von völlig überfluteten Gebieten. Mit vereinten Kräften versuchen die Behörden nun der Situation Herr zu werden, die durch den Taifun Vamco hervorgerufen wurde. Nach Angaben der Behörden sind Dutzende Menschen getötet worden. Millionen Haushalte sind weiterhin ohne Strom und viele Menschen müssen evakuiert werden. Der Sturm gilt als das schlimmste Unwetter, dass bisher in diesem Jahr über das Land hinweggefegt ist. Mit mehr als 150 Stundenkilometern und starken Niederschlägen war Vamco einige Tage zuvor auf den Philippinen auf Land getroffen und hat Staudämme zum Bersten gebracht. Es war bereits der 21. Taifun in diesem Jahr.

