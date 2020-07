Flughafen Berlin-Tegel am Mittwoch. Hier gibt es seit dem Morgen die Möglichkeit, direkt bei Ankunft einen Test auf eine Infektion mit dem Coronavirus machen zu lassen. Sabine Deckwerth ist Pressesprecherin der Flughafengesellschaft: "Wir fangen langsam an. Und wenn man mit etwas anfängt, dann gibt es Startschwierigkeiten. Im Moment werden die Fluggäste angesprochen oder sollen angesprochen werden, direkt am Gate, dass sie sich hier testen lassen können, wer das möchte. Es wird aber künftig dann auch darauf hingewiesen auf Monitoren, wo diese Tests stattfinden bzw. unsere Mitarbeiter wissen das auch, so dass die Teststellen, glaube ich, gut gefunden werden." Verpflichtend sind die Tests derzeit nicht. Wer aber ab kommender Woche aus einem Risikogebiet einreist, muss sich der Speichelabnahme unterziehen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte die Maßnahmen am Montag angekündigt. Es müsse verhindert werden, dass Reisende unbemerkt andere ansteckten und so neue Infektionsketten auslösten, so Spahn. Wie kommt das Angebot bei Reisenden an? "Ich bin am Samstag angekommen aus den USA. Und war seitdem zu Hause und habe versucht, einen Termin woanders zu bekommen, konnte aber keinen bekommen. Und als ich gehört habe, dass es hier welche geben sollte, dachte ich, ok, komme ich mal hierher und versuche es." Ankommende beklagten am Mittwoch lange Wartezeiten. "Ja, ich gehe erst Mal mit meinem Koffer zu meinem Sohn, damit der Bescheid weiß und wenn dann niemand kommt, gehen wir nach Hause. Was soll's denn... Wer will uns denn in Quarantäne schicken, wenn da nichts passiert?" "Anstecken kann ich mir überall. Ob ich nach Griechenland fliege oder von Istanbul komme. Ich kann mich genauso in Deutschland anstecken. Was soll man dazu sagen." Als Risikoländer gelten jene Staaten, die eine bestimmte Anzahl von Neuinfektionen pro Woche verzeichnen. Auch jene Staaten, die Daten nur mangelhaft kommunizieren, stehen auf der Liste. Noch stehe in Tegel wenig Platz für die kostenlosen Tests zur Verfügung, so die Flughafengesellschaft. In Zukunft aber soll das Terminal D mehr Raum bieten. Auch an den Flughäfen München, Nürnberg und Düsseldorf können sich Passagiere freiwillig testen lassen.

