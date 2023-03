STORY: Flughafen München am Sonntag: Nichts geht mehr. Und gestrandete Passagiere gestalten ihre Wartezeit ziemlich kreativ. Landesweit soll der umfassende Verkehrswarnstreik zwar erst am Montag beginnen. Aber am Münchener Flughafen ging es bereits am Sonntag los. Laut der Gewerkschaft Verdi beteiligen sich unter anderem die Beschäftigten der Gepäckabfertigung und der Sicherheitsdienste an dem Warnstreik. Ausländische Reisende verstehen die Welt nicht mehr: "Nun, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich nicht hergekommen. Ich bin ein bisschen schockiert. Ich hatte nichts davon gehört. Jetzt muss ich herausfinden, was ich tun kann." „Wir wollten eigentlich nach Berlin fliegen. Aber unser Weiterflug ist gestartet, bevor wir in München ankamen. Es gab also keine Flüge mehr, die uns nach Berlin bringen konnten. Daher hat unsere Fluglinie für uns einen Aufenthalt in einem Hotel in der Nähe des Flughafens organisiert. Und nun warten wir hier auf einen Bus nach Berlin." Allein am Sonntag beteiligten sich laut Angaben der Gewerkschaft etwa 500 Mitarbeiter am Warnstreik. Rund 700 Verbindungen waren betroffen. Aber insgesamt könnten bis Montagabend in München circa 200.000 Passagiere unter dem zweitägigen Streik leiden. Mit dem angekündigten Großstreik signalisiert die Gewerkschaft Verdi ihre Bereitschaft zu weiteren Maßnahmen. Die Gewerkschaft fordert 10,5 Prozent mehr, mindestens aber 500 Euro monatlich. Die nächste Verhandlungsrunde mit den Arbeitgebern ist für Montag bis Mittwoch in Potsdam geplant.

