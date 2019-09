In Sachsen und Brandenburg haben die Wahllokale geöffnet. Insgesamt sind rund 5,3 Millionen Wahlberechtigte aufgerufen, die Landtage neu zu wählen. Bis 18 Uhr können Wahlberechtigte ihre Stimme abgeben. Unter den Frühaufstehern war auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer, der am Sonntag in Dresden an die Urne ging: "Das ist ein wichtiger Tag. Ich bin dankbar für große Unterstützung und für großen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Aber genau darum geht es jetzt bei dieser Sachsen-Wahl. Wir stimmen über Sachsen ab, nicht über Berlin und nicht über Brüssel. Es geht darum, was wir in den kommenden Jahren in unserem Land erreichen können." Doch die beiden Regierungsparteien - SPD in Brandenburg und CDU in Sachsen - müssen nach Umfragen deutliche Verluste befürchten. Dennoch kann Ministerpräsident Michael Kretschmer in Dresden damit rechnen, dass die CDU ihre Position als stärkste Partei vor der AfD verteidigt. Für die amtierende schwarz-rote Koalition dürfte es aber nicht mehr reichen. In Brandenburg liefert sich die regierende SPD mit der AfD ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Position der stärksten Partei. Auch hier dürfte die rot-rote Regierung unter Ministerpräsident Dietmar Woidke ihre Mehrheit verlieren. Mit Auswirkungen auf die große Koalition in Berlin wird nicht gerechnet, sofern CDU und SPD weiterhin die Ministerpräsidenten in den beiden ostdeutschen Bundesländern stellen.