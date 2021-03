Glaubt man den aktuellen Umfragewerten in Rheinland-Pfalz, könnte die sogenannte Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP fortgesetzt werden. Die Sozialdemokraten mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer liegen demnach kurz vor der Wahl am Sonntag bei 33 Prozent, die Grünen bei 10 und die Freien Demokraten bei 6,5 Prozentpunkten. Dreyer bei ihrem letzten Wahlkampftermin am Samstag in Trier: "Am Ende ist es eben der 14. März, an dem klar ist: wie ist das Ergebnis. Unser Ziel ist und bleibt, stärkste Partei zu sein. Und ich hoffe, dass wir uns freuen können, dass es gut ausgeht. Und alle anderen Fragen kommen danach." Am Freitag sagte sie dem Sender "Welt" jedoch, dass sie es freuen würde, wenn die Wähler so wählen würden, dass eine Ampelkoalition möglich wäre. Einen ziemlich klaren Kurs hatte die 60-Jährige gefahren in der Pandemie, sagt sie. Man habe immer gesagt, was möglich ist, und welche Konsequenzen hingegen notwendig seien. Beim Impfen bewege man sich an der Spitze Deutschlands. Man sei das einzige Land neben Schleswig-Holstein, das über zwölf Tage unter einer Inzidenz von 50 gelegen habe. Kurz vor der Wahl ist die Inzidenz hingegen wieder über 50 gestiegen. Über den Wahlkampf sagt die beliebte SPD-Politikerin: "Ja, ich finde, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht. Wir haben viele Ideen gehabt und wir waren auch digital als SPD Rheinland-Pfalz sehr, sehr gut aufgestellt. Aber wenn man jetzt so in den Straßen ist und ab und zu mal mit paar Leuten sprechen kann, dann merkt man schon: sehr schade, dass man so wenig Begegnungen hatte. Das habe ich auch wirklich sehr, sehr vermisst." Digitalisierung - nur eins von vielen Themen, wegen denen sie ihr Herausforderer von der CDU Christian Baldauf stark kritisiert. Auf einem Wahlkampftermin unter der Woche sagte der 53-Jährige: "Wir merken, dass diese Landesregierung nur noch Fassadenpolitik betreibt. Wir sind ein hochverschuldetes Land. Von den 20 in Deutschland am höchsten verschuldeten Kommunen liegen elf in Rheinland-Pfalz. Wir haben im Moment ein reines Bildungschaos. Ich habe ein Beispiel gehört aus Mainz, eine junge Dame hat im Januar lediglich drei Stunden zu jeweils 30 Minuten Unterricht bekommen, man hat überhaupt keine Digitalausstattung vorgesehen. Wir haben in Rheinland-Pfalz eine Situation, dass Sie in der jordanischen Wüste besser telefonieren können als in manchen Dörfern hier." Der Partei schadet kurz vor der Wahl die Maskenaffäre in der Unions-Bundestags-Fraktion, und so auch Baldauf. Seine Partei liegt in den Umfragewerten nur noch bei 29 Prozent und damit 4 Punkte hinter der SPD. Wahrscheinlicher ist nach wie vor eine Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Mit SPD, FDP und den Grünen. Deren Spitzenkandidatin Anne Spiegel setzt sich dafür ein, dass in dem neuen Koalitionspapier - von wem dieses auch immer geschrieben wird - konsequenter Klimaschutz, der Ausbau der erneuerbaren Energien sowie eine Mobilitätswende mit mehr ÖPNV und Fahrradwegen angestrebt werden.

